  • Bodrum Yalıkavak'ta meydana gelen yangınla ilgili savcılık soruşturma başlattı
Güncel

Bodrum Yalıkavak'ta meydana gelen yangınla ilgili savcılık soruşturma başlattı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki marinada demirli 8 motoryatı etkileyen yangına ilişkin bilirkişi heyeti görevlendirildi.

26 Mart 2026 Perşembe 13:28
Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada çıkan yangının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yangının çıkış nedeninin ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla bilirkişi heyeti görevlendirildi.

Heyetin bölgede yapacağı incelemelerin ardından yangının çıkış sebebine ilişkin rapor hazırlaması bekleniyor.

Öte yandan Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ile marina yetkililerince, yangın sonrası temizlik çalışmaları ve hasar gören teknelerin enkazının kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Lüks yatlar peş peşe suya gömüldü

- OLAY

Bodrum'da 21 Mart sabah saatlerinde Yalıkavak'taki marinada demirli 8 motoryatı etkileyen olayda uzunlukları 20 ile 30 metre arasında değişen 7 motoryat yanarak batmış, bir motoryatta hasar oluşmuştu.

Yangının söndürülmesine itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Bodrum Bölge Liman Başkanlığına bağlı yangın söndürme botları da destek olmuştu.

