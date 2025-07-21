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Bodrum'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 27 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

AA21 Temmuz 2025 Pazartesi 07:07 - Güncelleme:
Bodrum'da 27 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Ekipler tarafından durdurulan hareketli fiber karinalı lastik botta 9'u çocuk 27 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli yakandı.

İlçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik botta da göçmen kaçakçısı 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • Bodrum
  • düzensiz göçmen
  • yabancı uyruk

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