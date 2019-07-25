27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,685
  • 6,3277
  • 261.51
  • 103433
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bodrum'da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı: Yaralılar var

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde silahla toplantı salonunu basan bir kişi, otelin güvenlik müdürünü, genel müdür yardımcısını ve genel müdürünü vurdu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, sabah saatlerinde Gümbet Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelin SPA bölümünü işleten Hüseyin Ö. adlı şahıs, SPA merkezinde yabancı uyruklu sigortasız işçi çalıştırdığı gerekçesiyle uyarıldı. Uyarılara aldırış etmeden işçileri çalıştırmaya devam eden Hüseyin Ö.’nün çalışanları otele alınmadı. Sabah otele gelen Hüseyin Ö., silahla otel yetkilileri toplantı yaptığı sırada toplantı salonunu bastı. Otel yetkilileriyle tartışmaya başlayan Hüseyin Ö., kurşun yağdırdı. İlk olarak Güvenlik Müdürü Onur Pelit’i ayağından vuran Hüseyin Ö., daha sonra üzerine doğru yönelen Otel Müdür Yardımcısı Fikret Dinler’i baldırından vurdu. Silahını Genel Müdür Melih Alemdar’ın göğsüne doğru uzatan zanlının silahı tutukluk yapınca Alemdar, silaha uzanarak indirmesini söyledi. O sırada silahını ateşleyen Hüseyin Ö., Alemdar’ı da baldırından vurarak toplantı salonundan çıktı. Kapı önündeki güvenlik görevlilerinin durdurmaya çalıştığı Hüseyin Ö., otel önündeki güvenlik kulübesine ateş etmeye başladı. Bir süre sonra silahını başkasına veren Hüseyin Ö., polis ekiplerince olay yerinin 100 metre ilerisinde yakalandı. Ayaklarına ve bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Otel Müdürü Melih Alemdar ile yardımcısı Fikret Dinler bir özel hastaneye, Güvenlik Müdürü Onur Pelit ise Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Onur Pelit tedavisinin ardından taburcu olurken, diğer 2 yaralının tedavilerinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
 
Otelin Danışmanı Sennur Salbaş, otel genel müdürünün, müdür yardımcısının ve güvenlik müdürünün silahlı saldırıya uğradığını ifade ederek, "SPA merkezini işleten şahıs kaçak ve sigortasız işçi çalıştırdığı için çalışanları otele almaması sonucunda SPA işletmecisi tarafından silahlı saldırıya uğradılar" dedi.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pitbullun saldırdığı çocuğu komşusu kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İran medyası: ABD ve İsrail öldürdü

İran medyası: ABD ve İsrail öldürdü

5 yıldızlı otelde silahlı saldırı: Yaralılar var

5 yıldızlı otelde silahlı saldırı: Yaralılar var

Yılda sadece 6 ay yenebiliyor... 3 asırlık lezzet

Yılda sadece 6 ay yenebiliyor... 3 asırlık lezzet

Beşiktaş, Douglas'ı renklerine bağladı

Beşiktaş, Douglas'ı renklerine bağladı

Putin'den Türk vatandaşları ile ilgili yeni 'vize' kararı

Putin'den Türk vatandaşları ile ilgili yeni 'vize' kararı

Adnan Oktar suç örgütünün 'silahlanma yöntemi' ortaya çıktı

Adnan Oktar suç örgütünün 'silahlanma yöntemi' ortaya çıktı

Hamile kediyi pitbulla parçalatmışlardı! 3 çocuğun cezası belli oldu

Hamile kediyi pitbulla parçalatmışlardı! 3 çocuğun cezası belli oldu

35 bin kişilik orduyla Türk askerinin yanındalar

35 bin kişilik orduyla Türk askerinin yanındalar
 

POPÜLER HABERLER

Pitbullun saldırdığı çocuğu komşusu kurtardı

Pitbullun saldırdığı çocuğu komşusu kurtardı

'Retweet' butonunun mucidi pişman: Sosyal medya bozuldu

'Retweet' butonunun mucidi pişman: Sosyal medya bozuldu

Yılda sadece 6 ay yenebiliyor... 3 asırlık lezzet

Yılda sadece 6 ay yenebiliyor... 3 asırlık lezzet

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA