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Bodrum’da ekipleri alarma geçiren patlama

Bodrum’a çalışmak için gelen bir gencin çatasında bulunan parfüm şişesi bomba gibi patlayınca Emniyet güçleri alarma geçti. Mahallede paniğe neden olan olayın gerçek yüzü ortaya çıkınca vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

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Çarşı Mahallesi, 1001 Sokak'tan patlama sesi duyan mahalle sakinleri durumu Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri parçalanmış bir valiz görünce hem olay yerine takviye ekip istedi. Sokağın girişini çıkışın kapatan polis ekipleri Bomba uzmanını olay yerine çağırdı. Mahalle sakinleri olan biteni meraklı gözlerle izlerken Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu’da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Uzman ekipler tarafından yapılan araştırma sonucunda parfüm şişesinin patladığı ortaya çıktı. Valiz sahibi polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Mahalleli rahat bir nefes alırken valiz ve içerisindeki eşyalar ise kullanılamaz hale geldiği görüldü.

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