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Bodrum'da esrarengiz olay: İş yerinin önünde kafatası bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tersanenin önünde bulunan kafatası bulundu. İnsana ait olabileceği düşünülen kafatası için kadavra köpeği ile arama çalışması başlatıldı.

AA16 Temmuz 2020 Perşembe 19:21 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 19:21
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İçmeler mevkisinde bulunan bir tersanede çalışanlar, iş yerinin ön tarafında kafatası görünce polis ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, incelemenin ardından insana ait olabileceği değerlendirilen kafatasını DNA testi için götürdü.

İş yeri sahibi Ali Efe, gazetecilere, kafatasını gece yarısından sonra köpeklerin getirdiğini tespit ettiklerini söyledi.

Efe, çalışanlarının fark etmesi üzerine polise haber verdiklerini anlattı.

- KADAVRA ARAMA KÖPEĞİ İLE ARAMA BAŞLATILDI

Bölgeye gelen Muğla Jandarma Komutanlığına bağlı bir ekip, "Sima" isimli kadavra köpeğiyle alanda arama çalışması başlattı.

Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekibinin de destek verdiği aramada, bölge drone ile de kontrol ediliyor.

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