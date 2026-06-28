İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2026 Pazar / 13 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,66
  • EURO
    53,1528
  • ALTIN
    6130.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bodrum'da feci kaza: 2 kişi öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde taksi ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

AA28 Haziran 2026 Pazar 10:48 - Güncelleme:
Bodrum'da feci kaza: 2 kişi öldü
ABONE OL

Mehmet C. idaresindeki 48 T 6534 plakalı taksi, Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde, Murat Y'nin kullandığı 48 AVF 466 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile motosikletteki yolcu Gülistan V. ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde çarpışan motosikletle taksinin metrelerce savrulması, taksinin yol kenarındaki bir direğe çarptıktan sonra devrilmesi, motosikletin de asfaltta sürüklenmeye devam etmesi yer alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş köpek sürüsü dehşet saçtı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.