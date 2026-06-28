Bodrum'da feci kaza: 2 kişi öldü

Mehmet C. idaresindeki 48 T 6534 plakalı taksi, Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde, Murat Y'nin kullandığı 48 AVF 466 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile motosikletteki yolcu Gülistan V. ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralılar, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde çarpışan motosikletle taksinin metrelerce savrulması, taksinin yol kenarındaki bir direğe çarptıktan sonra devrilmesi, motosikletin de asfaltta sürüklenmeye devam etmesi yer alıyor.