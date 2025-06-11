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Bodrum'da feci olay: Emekli polis çatıdan düşerek hayatını kaybetti!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde anahtarını evde unutan 55 yaşındaki emekli polis Hüseyin Demir, çatıdan evine girmeye çalışırken düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA11 Haziran 2025 Çarşamba 13:08 - Güncelleme:
Bodrum'da feci olay: Emekli polis çatıdan düşerek hayatını kaybetti!
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, anahtarını evde unutan emekli polis memuru Hüseyin Demir (55), çatıdan girmeye çalıştığı evine ulaşamadan metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Konacık Mahallesi Turan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine anahtarsız gelen Hüseyin Demir, ikinci kattaki dairesine ulaşmak için apartmanın çatısına çıktı. Çatıdan evin penceresine ulaşmaya çalışan Demir, dengesini kaybederek beton zemine çakıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde emekli polis memurunun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık bölgede detaylı çalışma yaptı. Acı haberi alan yakınları olay yerine koşarken, büyük üzüntü yaşandı. Hüseyin Demir'in cenazesi, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

  • Bodrum
  • anahtar unutma
  • çatı düşme

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