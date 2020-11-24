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Bodrum'da içme suyu hatta patladı, iş yerleri sular altında kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu hattında meydana gelen patlama nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yolda göçük oluştu. Fırın işletmecisi Ali Kılınç, 'Bu sene herhalde dördüncü kez patladı. Yetkililere rica ediyoruz bizim sorunumuzun giderilmesi lazım. Bu sorun burada oturan bütün insanların sorunu.' dedi.

AA24 Kasım 2020 Salı 16:00 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 16:00
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Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, içme suyu hattındaki boru henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Yolda oluşan göçüğe, o sırada bölgeden geçen bir kamyonetin ön kısmı düştü. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü güvenli bir yere geçti.

Borudan çıkan tazyikli su nedeniyle çevredeki bazı işletmeleri ve bahçeleri de su bastı.

Su basan iş yeri çalışanları temizlik çalışması başlatırken, zabıta ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Fırın işletmecisi Ali Kılınç, gazetecilere, yağmur yağdığı zaman da benzer sorunları yaşadıklarını söyledi.

Kılınç, "Bu sene herhalde dördüncü kez patladı. Yetkililere rica ediyoruz bizim sorunumuzun giderilmesi lazım. Bu sorun burada oturan bütün insanların sorunu." dedi.

Hattın vanasının kapatılmasının ardından belediye ekiplerince bölgede onarım ve temizlik çalışması başlatıldı.

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