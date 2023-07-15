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Bodrum'da iki noktada yangın: Erken müdahale ile söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aynı saatlerde 2 ayrı noktada çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü.

IHA15 Temmuz 2023 Cumartesi 18:29 - Güncelleme:
Bodrum'da iki noktada yangın: Erken müdahale ile söndürüldü
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Edinilen bilgiye göre, Mumcular Mahallesi'nde tarım alanında yangın başladı. Rüzgarla birlikte büyüyen yangın, zeytin ağaçları ve arazideki diğer ağaçlara sıçradı. İhbarın ardından yangın yerine İtfaiye, Bodrum Belediyesi ve Mumcular Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Bölge sakinleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Güvercinlik bölgesinde konuşlu yangın söndürme helikopteri de alevlere havadan müdahale etti. Karadan ve havadan hızlı ve etkin müdahale ile yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Bir yangında Yahşi'de otluk ve ağaçlık alanda çıktı. Yangın, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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