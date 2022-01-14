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Bodrum'da istinat duvarı yıkıldı, dere kenarındaki 2 ev tahliye edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yağışların ardından yaklaşık 10 metre yükseklikteki istinat duvarı yıkıldı, dere kenarındaki 2 ev tahliye edildi. Tahliyesi yapılan evin bahçe zemininde yarılma meydana geldi.

DHA14 Ocak 2022 Cuma 00:05 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 00:30
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Bodrum'da etkili olan kuvvetli sağanağın ardından, Yokuşbaşı Mahallesi Ninniharim Sokak'tan geçen derenin yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı yıkıldı. Dere yatağının içerisine büyük bir gürültüyle yıkılan duvar nedeniyle bölgedeki vatandaşlar panik yaşadı.

Duvarın yıkıldığını görenler durumu belediyeye bildirdi. Zabıta ekipleri, yıkılan yerin etrafını şeritle kapatarak güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, dere kenarındaki 2 evde yaşayanlar tahliye edildi. Duvarın yıkılmasıyla birlikte evin bahçesindeki zeminde ise yarılma oldu. Yaralanan ve can kaybı olmazken, ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.

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