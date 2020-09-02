Bodrum'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 işletmenin faaliyetleri durduruldu

AA 02 Eylül 2020 Çarşamba 21:57 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 21:57

Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki denetimlerini sürdürdü.

Buna göre, Çarşı ve Yalıkavak Mahallesi'nde 1 işletme 1 gün, 1 işletme 4 gün, 3 işletme de süresiz kapatıldı.

Zabıta ekipleri, polis eşliğinde, "Fiziki mesafeye uyulmadığı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildiği, salgın yönetimi ve çalışma rehberi kurallarına aykırı davranıldığı" gerekçeleriyle işlem yapılan 5 işletmeyi mühürledi.

Öte yandan klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin, bu gece mühürlenen işletmelerden birinde sahne alacağı, ancak işletmenin bir günlüğüne mühürlenmesi nedeniyle programın iptal edildiği öğrenildi.