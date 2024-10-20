İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2024 Pazar / 17 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4676
  • EURO
    37,2859
  • ALTIN
    2995.42
  • BIST100
    8793.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bodrum'da öldüren kaza! Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünden acı haber
Güncel

Bodrum'da öldüren kaza! Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünden acı haber

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Kadir Anmaz hayatını kaybetti.

AA20 Ekim 2024 Pazar 15:32 - Güncelleme:
Bodrum'da öldüren kaza! Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünden acı haber
ABONE OL

Turgay K'nin kullandığı 09 LZ 917 plakalı otomobil, Bodrum-Turgutreis kara yolu İslamhaneleri mevkisinde aynı yönde seyreden Kadir Anmaz idaresindeki 48 LY158 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle motosikletin sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Anmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Emekli itfaiyeci olduğu öğrenilen Anmaz'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.