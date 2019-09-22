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Bodrum’da ‘paşa paşa’ yaşıyorlar

28 Şubat darbesinin paşaları Bodrum’da lüks villalarında yaşıyor. Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlanan emekli paşaların nerede ve nasıl imza attıkları bilinmiyor. 

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Kamuoyunda 28 Şubat post modern darbesi olarak bilinen, 28 Şubat 1997 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla başlayan ve dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan’ın istifasıyla sonuçlanan süreç dolayısıyla yargılanıp ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan paşaların önemli bir kısmı Bodrum’da yaşıyor. 

VİLLADAN ÇIKMIYORLAR

Kendilerine ait villalarda gözden ırak yaşayan paşaların faydalandıkları Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında nerede ve nasıl imza verdikleri bilinmezken, dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, kendi adını taşıyan cadde üzerinde bulunan villasında yaşıyor.  

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 28 Şubat davasında aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, Orgeneral Çetin Doğan, Erol Özkasnak’ın da aralarında bulunduğu birçok paşanın Bodrum’da yaşadıkları öğrenildi. Kendilerine ait villalardan pek çıkmayan eski paşalar hakkında mahkeme müebbet hapis cezası vermiş, sanıkların yaş ve sağlık durumları nedeniyle cezaları yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol gereği karakola imza verme zorunluluğuna dönüştürülmüştü. Emekli paşaların, nerede ve nasıl imza verdikleri bilinmiyor. 

TEK TEK HESAP VERDiLER 

28 ŞUBAT  1997’de Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla başlamış ve dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan’ın istifasıyla sonuçlanan bir süreç yaşanmıştı. Milli Güvenlik Kurulu’ndan o dönem çıkan 18 maddelik bildiride, ordunun hükümete laiklik konusunda sert uyarıları yer alıyordu. 

İŞTE SORUMLULAR 

2013’te açılan davada 28 Şubat döneminden sorumlu tutulan paşalar Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı. Yargılama sonucu dönemin Genelkurmay Başkanı İ. Hakkı Karadayı başta olmak üzere; Çetin Doğan, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Kemal Gürüz, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Dizdar, Çetin Saner, Erdoğan Öznal, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılıç, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, İdris Koralp, Kenan Deniz, Muhittin Erdal Şenel, Vural Avar ve Yıldırım Türker’e ceza verilmişti. 

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