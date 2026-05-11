Bodrum'da aylardır süren rüşvet davasında karar açıklandı. CHP Bodrum Belediye Meclis Üyesi Niyazi Atare ile dönemin CHP Muğla İl Yönetim Kurulu Yedek Üyesi İbrahim Çırakoğlu, rüşvet almak suçundan 5'er yıl hapis cezası aldı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Atare'nin motosikletinde seri numaraları önceden belirlenmiş 400 bin liranın ele geçirilmesiyle başlayan süreç, mahkeme kararıyla yeni bir aşamaya taşındı.

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Atare ve Çırakoğlu ile taraf avukatları ve sanıkların yakınları hazır bulundu.

Duruşmada sanıklar ile müşteki ve tanıklar dinlenildi.

Söz verilen sanıklardan Niyazi Atare, bir önceki duruşmadaki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, mahkemede olmaktan rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Atare, "İşlemediğim suçtan dolayı 6,5 aydır yatıyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık İbrahim Çırakoğlu da dosya kapsamında işlediği bir suçun olmadığını iddia ederek, "Ben yaptığım işin karşılığını almak için Niyazi ile görüşmüşümdür. Hakkımda şikayetçi yoktur. İddiaları okudum, ifadelere baktım. Hakkımda somut bir delil yoktur. Altı aydır sadece beyanla tutukluyum. Takdir mahkememizindir." diye konuştu.

MAHKEMEDEN 6 YIL CEZA, İYİ HAL İNDİRİMİYLE 5'ER YIL

Sanıklar Atare ve Çırakoğlu hakkında "rüşvet almak" suçundan 6'şar yıl hapis cezasına karar veren mahkeme heyeti, sanıkların yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak cezalarını 5'er yıla indirdi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Mahkeme heyeti "rüşvet vermek" suçundan kamu davası açılan müşteki sanık T.Ç. hakkında ise rüşvet suçu henüz resmi makamlarca öğrenilmeden bildirildiği gerekçesiyle "ceza verilmesine yer olmadığı"na hükmetti.

MOTOSİKLETTEN SERİ NUMARALI 400 BİN LİRA ÇIKTI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Ekim 2025'te ihbar üzerine çalışma başlatılmış, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince durdurulan Niyazi Atare'nin motosikletinde seri numaraları önceden belirlenmiş 400 bin lira ele geçirilmişti.

Bu gelişme üzerine "rüşvet alma" suçlamasıyla gözaltına alınan Niyazi Atare'nin yanı sıra suça iştirak ettiği öne sürülen İbrahim Çırakoğlu da gözaltına alınmış, şüpheliler 31 Ekim 2025'te çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.