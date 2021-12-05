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Bodrum'da sağanak: Evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle yollar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ayrıca, dağlardan düşen kaya parçaları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri su baskınlarının etkili olduğu alanlarda tahliye ve temizlik çalışması yaptı.

AA5 Aralık 2021 Pazar 07:06 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 07:28
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

İlçede birkaç günden bu yana devam eden sağanak, gece saatlerinde etkisini artırdı. Yağış, ilçe merkezi başta olmak üzere, bazı mahallelerde su baskınlarına yol açtı.

Mumcular Mahallesi'nde birçok evin bodrum katları sular altında kaldı. Belediye ekipleri istinat duvarlarını kepçeyle yıkarak evlerin bahçesinde biriken yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Ev sahipleri ve belediye ekipleri su basan evleri temizlemek için çalışma başlattı.

Mazı Mahallesi'nde de aşağı mazı deresi, yoğun yağış edeniyle taştı. Dağlardan gelen irili ufaklı kaya parçaları, mahalleler arasındaki bağlantı yollarını trafiğe kapattı. Sürücüler yola saçılan taşların üzerinden geçmekte güçlük çekti.

Bölgede bulunan tarım alanları da sular altında kaldı.

Yağışın yoğun olarak yaşandığı bölgelerde zabıta ekipleri gece boyunca devriye yaptı.

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