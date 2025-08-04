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Bodrum'da su alarmı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonunun ortasında su tüketimi rekor seviyelere ulaşırken, ilçeye içme suyu sağlayan barajlarda doluluk oranları kritik seviyelere geriledi.

IHA4 Ağustos 2025 Pazartesi 17:10 - Güncelleme:
Bodrum'da su alarmı
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Yaz nüfusuyla birlikte artan su talebi nedeniyle Bodrum'un en önemli su kaynaklarından Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranı alarm veriyor. 10 Haziran'da yüzde 48 seviyesinde olan Geyik Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 33'e düştü. Aynı şekilde, Haziran ayında yüzde 31 olan Mumcular Barajı'ndaki su miktarı yüzde 22'ye geriledi.

Yarımadanın birçok noktasında zaman zaman su kesintileri yaşanırken, vatandaşlar çareyi tankerle su taşımakta buldu.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla bu yıl Geyik Barajı'nda yüzde 2'lik bir düşüş yaşanırken, Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranı geçen yılki yüzde 12 seviyesinden bu yıl yüzde 22'ye yükseldi.

Yetkililer, su tasarrufu konusunda vatandaşlara uyarılarını yineledi.

  • Bodrum su tüketimi
  • baraj doluluk oranı
  • içme suyu kaynakları

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