14 Ağustos 2025 Perşembe
Bodrum'da su hattı ikinci kez patladı! Esnaf çözüm bekliyor

Bodrum'da isale hattının patlaması sonucu sular altında kalan iş yerinde ve deposunda hasar oluştu. İş yeri sular altında kalan esnaf sorunun geçen sene de yaşandığını söyleyerek, bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

14 Ağustos 2025 Perşembe 16:26
Bodrum'da su hattı ikinci kez patladı! Esnaf çözüm bekliyor
Muğla'nın Bodrum ilçesi Kumbahçe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nden geçen su isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından bölgedeki bir iş yeri ve deposu tonlarca suyla doldu.

İş yerinde hasar meydana gelirken, içerisindeki ürünler de zarar gördü.

İşletmeci Yusuf Bartek, gazetecilere, hasarın büyük olduğunu söyledi.

Geçen yıl bölgede lağım hattının, bu yıl da su hattının patladığını anlatan Bartek, soruna çözüm bulunmasını istedi.

Bölgede yaşayan Mehmet Ali Koca da deponun yüzme havuzu haline geldiğini ifade ederek, birçok ürünün zarar gördüğünü, yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi.

Belediye ekiplerince bölgede su tahliye ve onarım çalışması başlatıldı.

