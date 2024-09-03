CHP'li belediye tarafından yönetilen Bodrum'da 15 gündür sular akmadığı için bazı ihtiyaçlarını alışveriş merkezi ve plajlarda giderdiğini öne süren genç kızın videosu gündem oldu.

"Ben bu videoyu çekerken utandım, yaşatanlar utanmıyor" diyen genç kız sözlerine şöyle devam etti: Bugün lavaboya girmeye AVM'ye gidiyoruz. Allah'tan bize bir dakikalık yürüme mesafesinde. Sularımız yaklaşık bir aydır yok. Biz artık kovalarla yıkanıyoruz ve lavabo ihtiyacımızı dışarıda gidermek zorundayız. Bir Bodrumlu olarak rutinimi anlatmak istiyorum. Buradan sonra da duşa girmek için mayolarımı giyerek plajlara gideceğim. Bulaşıklarımızı 5 litrelik bidonlarla yıkamaya çalışıyoruz.

'KEŞKE BİZE ULAŞSAYDI'

Akşam Gazetesi'nin ulaştığı Bodrum Belediyesi yetkilileri, genç kızın bahsettiği gibi 15 günlük aralıksız su kesintisinin olmadığını ifade etti. Kısmi olarak şehirde arıza ve yenileme çalışmalarının olduğunu anlatan yetkililer, "Bu genç kızımız bu şekilde video yapacağına keşke bize ulaşıp derdini anlatsaydı" dedi.

200 YILLIK SIKINTI!

Geçtiğimiz günlerde de Marmaris'in Taşlıca Köyü'ndeki susuzluk sıkıntısı gündem olmuştu.

Marmaris'e 55 kilometre mesafede bulunan, 2014'teki Büyükşehir Yasası'ndan önce 'köy' statüsünde olan Taşlıca Mahallesi'nin 200 yıllık su sıkıntısı bir türlü çözülemedi.

BÜYÜYEREK DEVAM EDEN SORUN

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere Bodrum Yarımadası'nda yaşanan su sorunu bugünün bir sıkıntısı değil uzun yıllardır büyüyerek devam eden bir sorundur. Videoyu çeken vatandaşımız 15 gün su alamadığı konusunda şikayeti bulunmakta ise bizlere başvuruda bulunması halinde gerekli incelemelerin yapılması için ekiplerimiz bölgeye yönlendirilecektir. Olası bir iç tesisat arızası veya abone kaynaklı sorun mevcut ise tespit edilerek sorun çözülecektir" denildi.

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