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Bodrum'da tanıdık manzara! Sular kesildi tankerler ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kesintisi yaşanan evlere tankerlerle su verilirken, vatandaşlar ise kesintilerin sona ermesini ve konuya çözüm bulunmasını talep ediyor.

AA10 Ağustos 2024 Cumartesi 18:07 - Güncelleme:
Bodrum'da tanıdık manzara! Sular kesildi tankerler ortaya çıktı
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İlçenin su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesinin diplere düşmesi nedeniyle ilçede su kesintileri yaşanıyor.

YÜKSEK NOKTALARDA KESİNTİLER YAŞANDI

Bodrum'a hem yer altı su kaynaklarından hem de Geyik Barajı'ndan su sağlanmaya devam edilirken, Bitez, Çırkan, Gürece gibi mahallelerin yüksek kotlarında kesintiler yaşandı.

VATANDAŞ ÇÖZÜM İSTİYOR

Bodrum Belediyesi ekipleri, kesintiler dolayısıyla depolarına su talep eden vatandaşlara tankerlerle su dağıttı. Vatandaşlar ise kesintilerin sona ermesini ve konuya yetkililerin çözüm bulmasını talep etti.

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