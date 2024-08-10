Bodrum'da tanıdık manzara! Sular kesildi tankerler ortaya çıktı

İlçenin su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesinin diplere düşmesi nedeniyle ilçede su kesintileri yaşanıyor.

Bodrum'a hem yer altı su kaynaklarından hem de Geyik Barajı'ndan su sağlanmaya devam edilirken, Bitez, Çırkan, Gürece gibi mahallelerin yüksek kotlarında kesintiler yaşandı.

Bodrum Belediyesi ekipleri, kesintiler dolayısıyla depolarına su talep eden vatandaşlara tankerlerle su dağıttı. Vatandaşlar ise kesintilerin sona ermesini ve konuya yetkililerin çözüm bulmasını talep etti.