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Bodrum'da tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi gözaltına alındı.

AA28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:43 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:44
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir grubun tekneyle yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Sahil Güvenlik ekipleri, şüphelileri Bodrum Karaada açıklarında teknede yakaladı.

FETÖ/PDY üyeliği suçundan açığa alındığı ve görevlerinden ihraç edildiği belirlenen yüzbaşı, teğmen ve astsubay rütbelerindeki 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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