İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2026 Cumartesi / 30 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bodrum'da yangın paniği: Mahsur kaldılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AA16 Mayıs 2026 Cumartesi 13:28 - Güncelleme:
Bodrum'da yangın paniği: Mahsur kaldılar
ABONE OL

Eskiçeşme Mahallesi Çoban Yıldızı Sokak'ta elektrik hattına kuş çarpması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından kopan elektrik telleri nedeniyle bir binada yangın çıktı. Kısa sürede yayılan dumanlar 3 katlı binayı sardı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Binada mahsur kalan 2 kadın çıktıkları çatı katındaki terastan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince kontrol edilen kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle hasar oluşan binada inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Telefon bataryası bomba gibi patladı: O anlar saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.