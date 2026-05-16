Bodrum'da yangın paniği: Mahsur kaldılar

Eskiçeşme Mahallesi Çoban Yıldızı Sokak'ta elektrik hattına kuş çarpması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından kopan elektrik telleri nedeniyle bir binada yangın çıktı. Kısa sürede yayılan dumanlar 3 katlı binayı sardı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Binada mahsur kalan 2 kadın çıktıkları çatı katındaki terastan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince kontrol edilen kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yangın nedeniyle hasar oluşan binada inceleme başlatıldı.