İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2025 Cumartesi / 5 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5981
  • EURO
    48,7157
  • ALTIN
    5025.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Boğa tuzaklı sazan sarmalı! Lüks araçlara el konuldu, 3 şüpheli yakalandı
Güncel

Boğa tuzaklı sazan sarmalı! Lüks araçlara el konuldu, 3 şüpheli yakalandı

Adana'da 7 adet boğa almak isteyenler 'Sazan Sarmalı' yöntemiyle 600 bin TL dolandırıldı. Adana polisi 3 şüpheliyi Mersin'de saklandıkları kiralık evde yakaladı. Dolandırıcıların 6 milyon 500 bin TL değerinde 5 otomobiline el konuldu.

IHA27 Eylül 2025 Cumartesi 09:52 - Güncelleme:
Boğa tuzaklı sazan sarmalı! Lüks araçlara el konuldu, 3 şüpheli yakalandı
ABONE OL

İddiaya göre, şüpheliler M.C.K. (21), F.P (25) ve kardeşi A.P (22) büyükbaş hayvan ticaretiyle 'Sazan Sarmalı' olarak adlandırılan dolandırıcılık yönetimiyle kurbanlarını hedef aldı. M.C.K., 'Osman' kod adıyla büyükbaş hayvan ticareti yapan K.K. (35)'yı aradı. Yapılan telefon konuşmasında dolandırıcı mağdur K.K.'ya, "600 bin TL'ye 7 büyükbaş hayvan satıyorum. Görmek isterseniz Yüreğir ilçesindeki Alihocalı Mahallesine gidin hayvanlara bakın ama para konuşmayın. Hayvanları size gösterecek kişi benim kuzenim, ticaretimi bilmez" diyerek kandırdı.

M.C.K. yine 'Osman' kod adıyla bu sefer internet sitesi üzerinden 7 adet büyükbaş hayvan ilanını 1 milyon 260 TL'ye veren H.S. (29)'u aradı. H.S.'ye, "İlandaki boğaların hepsini alacağım. Arkadaşlarımı göndereceğim para pul işini bilmezler, para konusuna girmeyin" diyerek tembihledi.

K.K. ortağı H.Y. (52) ile birlikte, H.S'in yanına giderek büyükbaş hayvanlara baktı. Ardından K.K. ve H.Y. 7 adet tosunları alacağını belirterek aracına yüklemesi isteyip parayı atacağını belirtti. Tosunlar araca yüklendikten sonra K.K. ve ortağı H.S., şüpheli M.C.K.'ın verdiği hesaba 600 bin TL parayı transfer etti. Ancak hayvanları sahibi H.S. paranın gelmediğini belirterek boğaları tekrardan araçtan indirdi. Bunun üzerine K.K. ve H.Y. dolandırıldığını anlayıp durumu polise bildirdi.

3 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ, MERSİN'DE YAKALANDI

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın 'Sazan Sarmalı' yöntemi ile dolandırıcılık olduğunu anladı. Bunun üzerine konuyu araştırmaya başlayan siber polisi, M.C.K. dışında F.P. (25) ve kardeşi A.P.'inde (22) bu işin içinde olduğunu tespit etti. F.P. ve kardeşi A.P.'in ise paranın izini kaybettirmek için transferi yönettiği belirlendi. Polis şüphelileri izini Mersin'e kadar sürdü. Burada kiralık günlük evde kaldığı tespit edilen M.C.K., F.P. ve kardeşi A.P. yapılan operasyonla yakalandı. Adana'ya getirilen şüpheliler emniyetteki sorgularında, "Tespit ettiğiniz şahıslar biz değiliz. Dolandırıcılıkla bir işimiz olmaz" diye savunma yapıp suçlamaları inkar etti.

Yapılan operasyonda şüphelilere ait 6 milyon 500 bin TL değerinde 5 otomobile de el konuldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

KIZILELMA bir eşiği daha geçti! O anlar ilk kez paylaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.