Boğa tuzaklı sazan sarmalı! Lüks araçlara el konuldu, 3 şüpheli yakalandı

İddiaya göre, şüpheliler M.C.K. (21), F.P (25) ve kardeşi A.P (22) büyükbaş hayvan ticaretiyle 'Sazan Sarmalı' olarak adlandırılan dolandırıcılık yönetimiyle kurbanlarını hedef aldı. M.C.K., 'Osman' kod adıyla büyükbaş hayvan ticareti yapan K.K. (35)'yı aradı. Yapılan telefon konuşmasında dolandırıcı mağdur K.K.'ya, "600 bin TL'ye 7 büyükbaş hayvan satıyorum. Görmek isterseniz Yüreğir ilçesindeki Alihocalı Mahallesine gidin hayvanlara bakın ama para konuşmayın. Hayvanları size gösterecek kişi benim kuzenim, ticaretimi bilmez" diyerek kandırdı.

M.C.K. yine 'Osman' kod adıyla bu sefer internet sitesi üzerinden 7 adet büyükbaş hayvan ilanını 1 milyon 260 TL'ye veren H.S. (29)'u aradı. H.S.'ye, "İlandaki boğaların hepsini alacağım. Arkadaşlarımı göndereceğim para pul işini bilmezler, para konusuna girmeyin" diyerek tembihledi.

K.K. ortağı H.Y. (52) ile birlikte, H.S'in yanına giderek büyükbaş hayvanlara baktı. Ardından K.K. ve H.Y. 7 adet tosunları alacağını belirterek aracına yüklemesi isteyip parayı atacağını belirtti. Tosunlar araca yüklendikten sonra K.K. ve ortağı H.S., şüpheli M.C.K.'ın verdiği hesaba 600 bin TL parayı transfer etti. Ancak hayvanları sahibi H.S. paranın gelmediğini belirterek boğaları tekrardan araçtan indirdi. Bunun üzerine K.K. ve H.Y. dolandırıldığını anlayıp durumu polise bildirdi.

3 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ, MERSİN'DE YAKALANDI

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın 'Sazan Sarmalı' yöntemi ile dolandırıcılık olduğunu anladı. Bunun üzerine konuyu araştırmaya başlayan siber polisi, M.C.K. dışında F.P. (25) ve kardeşi A.P.'inde (22) bu işin içinde olduğunu tespit etti. F.P. ve kardeşi A.P.'in ise paranın izini kaybettirmek için transferi yönettiği belirlendi. Polis şüphelileri izini Mersin'e kadar sürdü. Burada kiralık günlük evde kaldığı tespit edilen M.C.K., F.P. ve kardeşi A.P. yapılan operasyonla yakalandı. Adana'ya getirilen şüpheliler emniyetteki sorgularında, "Tespit ettiğiniz şahıslar biz değiliz. Dolandırıcılıkla bir işimiz olmaz" diye savunma yapıp suçlamaları inkar etti.

Yapılan operasyonda şüphelilere ait 6 milyon 500 bin TL değerinde 5 otomobile de el konuldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.