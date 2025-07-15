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Boğaz'da arıza yapan gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşayan kargo gemisi, ekiplerin müdahalesiyle güvenli bölgeye çekilerek demirletildi.

AA15 Temmuz 2025 Salı 10:04 - Güncelleme:
Boğaz'da arıza yapan gemi kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeyken makine arızası meydana gelen gemi kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.

İspanya'dan Kocaeli'ye seyir halinde olan Portekiz bayraklı "SPANACO PROGRESS" adlı 108 metre uzunluğundaki genel kargo gemisinde, Çanakkale Boğazı Gelibolu önlerinde makine arızası meydana geldi.

Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "Kurtarma-3" römorkörü refakatinde, "Kurtarma-19" römorkörü yedeğinde çekilerek Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

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