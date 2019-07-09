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Boğaz'da dikkat çeken gemi... Katar yelkenlisi Dünya kupası tanıtımı için İstanbul'da

Katar kültürünü dünya kültürleri ile buluşturmak için dünyayı dolaşan Arap yelkenlisi bu kez Katar'ın 2022'de ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nın tanıtımı için yola çıktı. Tanıtım seferine İstanbul'dan başlayacak olan yelkenli, 2 yıl boyunca Akdeniz ülkelerini gezerek hem ülkesinin dünya kupası ev sahipliğini hem de geleneksel Katar kültürünü tanıtacak.

  • DHA
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1983 yapımı 'Hayır Kapısı' anlamına gelen 'Fath El Kheir Dhov' isimli yelkenlinin ilk durağı İstanbul Rumeli Hisarı oldu. Katar'ın 2022'de ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nın tanıtımı için yelken açan gemi, aynı zamanda geleneksel Katar kültürünü de tanıtıyor. Yerel kıyafetleri ve ücretsiz yöresel kahve ikramları ile tanıtımlarını gerçekleştiren gemi kaptanı ve mürettebatı Türk halkının ilgisinden memnun. Daha önce çok sayıda ülke gezen yelkenli hakkında konuşan turizmci Mehmet Bal, "Geminin amacı Katar Kralı'ndan dünyaya bir mesaj vermek aslında. Bu gemi her sene farklı bir rotadan başlayarak limanlarda kendi ülkesini ve kültürünü tanıtıyor.  Geçen sene Fransa'dan başlayıp Avrupa ülkelerini gezmişti. Bu sene de Türkiye'den başlıyor rota. İlk İstanbul'a demir attık buradan Çanakkale'ye gideceğiz. Çanakkale'den Yunanistan'a gidecek ve son olarak da İtalya'da sona erecek seferler. Gemide geleneksel Katar kültürü, el işçiliği ve deniz kültürü tanıtılıyor. Tabi 2022 Dünya Kupası'nın da tanıtılmasında etkili olacak. Bir diğer amacı da bu aslında. 15 -20 yıldır bu gelenek devam ediyor" diye konuştu.
 
"HERKES KARAYİP KORSANLARI'NIN GEMİSİ SANIYOR"
 
Bal, "Yarın akşam İstanbul'dan ayrılacağız ve Çanakkale'ye geçeceğiz. Orada da bir iki gün kalıp daha sonra rotasına devam edecek. Bu gemiye herkes ücretsiz olarak gelebilir ve gezebilir. Fotoğraf çekenler var. Çay ve kahvelerini de içiyorlar. Çok da dikkat çekiyor bu gemi. Bizim Türk halkımızdan çok güzel tepkiler alıyoruz. Herkes Karayip Korsanları'nın gemisi sanıyor. Gemiye gelerek fotoğraf da çekiyorlar. Tepkiler çok güzel" ifadelerini kullandı.
 

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