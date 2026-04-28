İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,06
  • EURO
    52,7578
  • ALTIN
    6636.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

Boğaz'da faciaya kıl payı! O yalının sahibi belli oldu

Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yapan Türk bayraklı 'KAPPA' isimli konteyner gemisi, Yeniköy açıklarında yalıya metreler karaya oturmuştu. Yalının iş kadını Bianca Somer Türkmen'e ait olduğu ortaya çıktı.

IHA28 Nisan 2026 Salı 15:24 - Güncelleme:
ABONE OL

Sarıyer Yeniköy açıklarında gece saatlerinde meydana gelen olayda 147 metrelik Türk bayraklı konteyner gemisi KAPPA, henüz bilinmeyen sebeple sürüklenmiş ve deniz kenarında bulunan yalıya çarpmasına metreler kala karaya oturdu.

YALININ SAHİBİ BELLİ OLDU

Kıyı Emniyeti Ekipleri ve dalgıçlar tarafından yapılan yaklaşık 6 saat süren hasar tespiti ve incelemelerin ardından karaya oturan gemi kurtarılarak Küçükçekmece Demir sahasına çekildi. Boğaz'da facianın eşiğinden dönüldüğü olayda, yalının sahibi belli oldu. Yalının iş kadını Bianca Somer Türkmen'e ait olduğu ortaya çıktı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.