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Güncel

Boğaz'da Fetih saygı geçişi

Türk bayraklı tekneler Huber Köşkü'nün önünden geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlıyor

29 Mayıs 2020 Cuma 11:23 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 11:28
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70 yaşındaki baba 42 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldürdü

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