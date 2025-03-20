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Boğazda paniğe neden olmuştu! Karaya oturan tanker kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'ndan Kepez önlerinde karaya oturan Türk bayraklı 77 metre boyundaki ‘'Kolin-2' isimli atık taşıma tankeri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin kurtarma operasyonuyla karaya oturduğu bölgeden kurtarıldı.

IHA20 Mart 2025 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
Boğazda paniğe neden olmuştu! Karaya oturan tanker kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda Kepez önlerinde Türk bayraklı 77 metre boyundaki 'Kolin-2' isimli atık taşıma tankeri Kepez önlerinde, Kepez Limanına yanaştığı sırada saat 13.55 sıralarında karaya oturdu.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Türkeli' römorkörü sevk edildi. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı ekipler ile Deniz Polisi çevrede güvenlik önlemi aldı.

RÖMORKÖR İLE KURTARILDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait 'KIYEM-1' adlı hızlı tahlisiye botu ve dalgıç ekibi bölgeye sevk edildi. Karaya oturan tanker için kurtarma operasyonu başlatıldı. Dalgıçlar tarafından yapılan su altı sörvey çalışmasında tankerin altında ve pervanesinde hasar olmadığı tespit edildi. Ardından halatla bağlanan tanker karaya oturduğu bölgeden 'Türkeli' römorkörü ile çekilerek kurtarıldı.

Ardından tanker 'Türkeli' römorkörü eşliğinde Kepez Limanına yanaştı.

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