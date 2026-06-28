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Boğazda sapkınlığa geçit yok! LGBT temalı kruvaziyere Beyazıt'ta tepki

Büyük Aile Platformu üyesi sivil toplum kuruluşları, 8 Temmuz'da İstanbul'a geleceği duyurulan LGBT temalı kruvaziyer gemisini protesto eden basın açıklaması yaptı.

AA28 Haziran 2026 Pazar 16:47 - Güncelleme:
Boğazda sapkınlığa geçit yok! LGBT temalı kruvaziyere Beyazıt'ta tepki
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Beyazıt Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri pankartlar açarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Grup adına açıklama yapan Genç İHH Başkanı Mücahit Çankaya, Türkiye'nin son yıllarda sosyokültürel alanda çeşitli tehditlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Eğitim, kültür ve turizm alanları üzerinden aile yapısını ve toplumsal değerleri hedef alan girişimlerin bulunduğunu ifade eden Çankaya, 8 Temmuz'da İstanbul'da yapılması planlanan organizasyonun sıradan bir turizm faaliyeti olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Söz konusu organizasyon ve benzeri faaliyetlere ilişkin gerekli idari ve hukuki tedbirlerin alınması taleplerini dile getiren Çankaya, "Bizler görüyoruz ki çocuklarımızın eğitim ortamlarından kültürel hayatımıza, dijital mecralardan kamusal alana kadar uzanan geniş bir sahada sosyokültürel yapımızı dönüştürmeye yönelik sistematik girişimler söz konusudur. Türkiye, sosyokültürel bakımdan çok katmanlı bir kuşatma ile karşı karşıyadır. Bu sebeple meseleleri birbirinden bağımsız değil, bir bütün olarak değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü sosyokültürel alanda yaşanan aşınma, uzun vadede milli dayanıklılığımızı, toplumsal bütünlüğümüzü ve millet olma şuurumuzu doğrudan etkilemektedir." dedi.

Çankaya, kamuoyunda oluşan tepkiler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan başvuruların ardından organizasyonun İstanbul programında değişiklik yapıldığı yönünde bilgiler olduğunu ancak buna ilişkin resmi açıklama yapılmadığını ifade etti.

İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık ise katılımcıların sergilediği hassasiyetin Türkiye'nin milli birlik ve beraberliği açısından anlamlı olduğunu kaydetti.

Basın açıklamasına, Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Dr. Serdar Eryılmaz da katıldı.

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