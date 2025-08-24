T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu'da "TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek geçit törenine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarından satırbaşları:

Mavi Vatan'ın ne olduğunu tüm gençlerimize ve toplumumuza anlatmak istiyoruz. Tüm milletimizi 30-31 Ağustos'ta TEKNOFEST Mavi Vatan'a, bağımsızlık coşkusunun kutlandığı yere, bekliyoruz.

Bayraktar TB3 dünyada kısa pistli gemilere inebilen ilk SİHA oldu. ABD bu alanda ilk olacaklarını iddia etmişlerdi ama Bayraktar TB3 bu yarışı kazanmış oldu.

Dünyanın baktığımızda ahvaline, bu sürüklendiği karanlıktan da kurtaracak nesillerin medeniyetimizin ve milletimizin yetiştirdiği güneş yüzlü çocuklar olduğunu düşünüyorum, onlarla gurur duyuyorum.

Gelecekte de sadece filolar değil, sürüler halinde uçan dronların savaşacağını görüyoruz. Dünyada da bu alandaki ilk başarıyı Türk Silahlı Kuvvetleri elde etti ve Türk milli SİHA'larıyla elde etti.

Türk milletinin mühendis bir evladı olarak özellikle genç kardeşlerimin böylesine rağbet gösterdiklerini görünce inanılmaz mutlu oluyorum. Bizim dönemimizde bizler için bu kadar iddialı olmak pek mümkün değildi. Şimdi dünyaya damga vuracak eserler yapan bir kuşak yetişiyor.

(TCG Savarona) Daha öncesinde ziyaret etme imkanı bulduk, tüylerim diken diken oldu diyebilirim. Ata yadigarı, tarihi eser nasıl olur da o hallere düşürülmüş, üzüldüm de.

TEKNOFEST kuşağının son eseri de NSosyal, tüm milletimizi oraya da bekliyorum, henüz bebek ama o da büyüyecek. Ben inanıyorum ki sosyal mecralarda da benzer bir başarıyı gösterecek TEKNOFEST kuşağı.