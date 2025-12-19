İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3'üncü dalga operasyonu düzenlendi. Operasyonda adı geçen isimlerini ünlülere uyuşturucu temin etmekle suçlanan ve etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edilen sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar verdi.

İtirafların ardından 10 şüpheli için uyuşturucu kullanımı ve bulundurma suçlarından gözaltı kararı verildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Jandarma ekiplerince Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomenleri Danla Biliç ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'na getirilen 4 şüpheli, kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş de savcılık talimatıyla ifade için adliyeye getirildi. Ateş'ten de kan ve saç örneği alınacağı öğrenildi.

ARANIYORLAR

Adreslerinde bulunamayan şüphelilerden oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve fenomen Cihan Şenözlü'yü arama çalışmaları sürüyor.

FUHUŞTAN DA SORUŞTURMA

Uyuşturucu soruşturmasının firari şüphelilerinden Mert Vidinli ve Cihanna ismiyle bilinen Cihan Şensözlü hakkında fuhuş soruşturması kapsamında da işlem başlatıldı.

EVDE ESRAR

Mümine Senna Yıldız'ın Ataköy'deki evinde 5 gr esrar ele geçirildi. Acil Durum ve Afet Yönetimi lisans programında okuyan Yıldız'ın İBB'ye bağlı İstanbul İtfaiyesi'nde staj yaptığı öğrenildi.

YURTDIŞINDAKİ 3 İSME YAKALAMA

Gözaltı listesinde adı geçen ancak yurtdışında oldukları belirlenen manken Şevval Şahin, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ve organizatör Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

BOĞAZ'DAKİ YALIDA VIP PARTİ

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Hayyam Garipoğlu'nun oğlu ve Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu için de yakalama kararı çıkarıldı. İşadamı Burak Ateş için de gözaltıa kararı olduğu öğrenildi.

Kasım Garipoğlu

CEP TELEFONU YASAK

Garipoğlu ve Ateş'in İstanbul Boğazı'ndaki bir yalıda uyuşturucu partileri düzenledikleri öne sürüldü. İş dünyasından ve sanat camiasından birçok ismin partiye katıldığı belirtilirken; yalıya girişlerin referansla yapıldığı ifade edildi. Partiye telefon getirmenin de yasak olduğu iddia edildi.

TÜZÜNATAÇ'TAN UYUŞTURUCU İFADESİ

Uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce saçından alınan örneklerin pozitif çıkması üzerine oyuncu Berrak Tüzünataç, İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Berrak Tüzünataç kendisini çeken basın mensuplarına el salladı.

70 GÜNDE ÜÇ OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim'de başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında 19 ünlünün ifadeleri, kan ve saç örnekleri alınmıştı. Şüphelilerden 8'inin saçında veya kanında uyuşturucu madde; 4'ünde ise antidepresan ilaç maddesi tespit edildi. Geçen hafta gözaltına alınan Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, spiker Ela Rümeysa Cebeci, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanmıştı.