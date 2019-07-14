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Boğazı kesilip, evi yakılan Çinli kadın cinayetinde 1 kişi tutuklandı

Fatih'te boğazı kesilerek, öldürülen ve evi ateşe verilen Çinli Chen Haiyun(43) cinayetinde gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

  • DHA
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Gözaltına alınıp, tutuklanan şüphelinin çantasından bazı kanlı eşyalarla öldürülen kadına ait bir kolye çıktı. Şüpheli cinayet iddialarını kabul etmezken, polis öldürülen Chen Haiyun'un ev arkadaşı Çinli kadının da cinayetten 4 saat sonra yurt dışına kaçtığını tespit etti.
 
YANGININ ARDINDAN KADIN CESEDİ BULUNDU
 
Fatih, Seyit Ömer Mahallesi, Şeyh Hüsamettin Sokak üzerinde 8 Temmuz 2019 tarihinde bir evde yangın çıkmasının ardından olay yerine itfaiye geldi. Kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri içerde çıplak  bir kadın cesediyle karşılaşınca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede Çin uyruklu Chen Haiyun adlı kadının boğazının kesilerek öldürüldüğünü tespit etti.
 
POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE PUBG ŞAPKALI ŞÜPHELİYİ TESPİT ETTİ
 
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis çevrede bulunan tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yangınından bir süre önce eve giren ve yangından bir kaç dakika önce çıktığı öğrenilen bir kişi tespit edildi. Polis ekipleri kamera görüntülerini kullanarak PUBG şapkalı şüpheliyi bir hastanenin otoparkına park ettiği siyah renkli otomobiline kadar takip etti. Otomobilinin plaka kaydı sorgulandığında Bülent P. adlı kişinin adına kayıtlı olduğu belirlendi. Yapılan inceleme sonucu olay günü otomobili kardeşi Mert P.'nin kullandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Cerrahpaşa Caddesi, Kasapbaşı Sokak üzerinde tespit edilen bir eve baskın yapan ekipler şüpheli Mert P.'yi gözaltına aldı.
 
ŞÜPHELİYLE BİRLİKTE ÖLEN KADINA AİT KOLYE ELE GEÇİRİLDİ
 
Şüphelinin yanında bulunan çantasından kanlı eşyalar ile öldürülen Çinli kadına ait bir kolye çıktığı öğrenildi. Şüphelinin olay günü giydiği PUBG şapkası ve diğer eşyalara da el konarak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.  
 
ŞÜPHELİ CİNAYET İŞLEDİĞİ İDDASINI KABUL ETMEDİ
 
Poliste verdiği ifadesinde cinayetle bir ilgisinin bulunmadığını söyleyen şüphelinin Chen Haiyun'la 200 lira para karşılığında birlikte olmak için anlaştıklarını, eve gittiğinde yalnızca 100 lirası olduğunu söylediğinde genç kadının ilişkiyi kabul etmediği bunun üzerine dışarı çıktığını söylediği öğrenildi. Çantasından çıkan Chen Haiyun'un kolyesinin onun arkadaşı olan diğer Çinli kadın tarafından kendisine hediye edildiğini iddia etti.
 
TUTUKLANDI
 
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mert P. adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
POLİS YURTDIŞINA KAÇAN KADIN EV ARKADAŞINI ARAŞTIRIYOR
 
Öte yandan polis Chen Haiyun'la birlikte aynı evde kalan ve cinayetten  4 saat sonra Uçakla Çin'e gittiği tespit edilen ev arkadaşı kadın Lan Lan'ın olayla bir ilgisinin bulunmadığını araştırıyor. Lan Lan'ın bazı escort sitelerinde takma adıyla ilanları bulunduğu da tespit edildi.
 

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