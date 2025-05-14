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Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri hakkında yeni gelişme

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir öğrenci kulübü tarafından düzenlenen etkinlik sırasında yaşanan olaylar sonucunda gözaltına alınan 82 öğrenci serbest bırakıldı; 15 öğrenci ise adliyeye sevk edildi.

AA14 Mayıs 2025 Çarşamba 11:41 - Güncelleme:
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri hakkında yeni gelişme
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Boğaziçi Üniversitesi'nde bir öğrenci kulübünce düzenlenen etkinlikle ilgili yaşanan olaylarda gözaltına alınan 82 öğrenci serbest bırakıldı, 15'i adliyeye sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde toplanıp bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket ederken Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine de saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 97 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 82'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 15'i adliyeye sevk edildi.

İstanbul Valiliği, dün Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grubun, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdığını açıklamıştı.

Açıklamada, saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubunun hafif şekilde yaralandığı, olaylar sırasında 39'u kadın, 58'i erkek olmak üzere 97 göstericinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

  • bogazici
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