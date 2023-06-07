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Boğaziçi Üniversitesi rektörlük binasına boya fırlatmışlardı: Hapis cezası aldılar

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde rektörlük binasına boya fırlattıkları iddia edilen 8 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 4 sanığı ‘kamu malına zarar verme' suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırarak cezalarını erteledi.

IHA7 Haziran 2023 Çarşamba 23:19 - Güncelleme:
Boğaziçi Üniversitesi rektörlük binasına boya fırlatmışlardı: Hapis cezası aldılar
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Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen eylemlerde rektörlük binasına plastik şişe içerisinde kırmızı boya fırlattıkları iddia edilen 8 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 60. Asliye Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar katılmazken avukatları hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların yaklaşık iki dakika süren bir basın açıklaması yaptıklarını ve akabinde sanıklardan bir kısmının ellerinde ki şişelerdeki boyaları rektörlük bina kapısı ile bina önüne döktüklerini, açıklama esnasında sanıklara karşı bir uyarı, zor kullanma veya müdahale olmazken açıklamanın ardından boyaların döküldüğü sırada güvenlik görevlilerince engel olmaya çalıştıklarını aktardı.

Açıklanan mütalaada tüm sanıklar hakkında beraatlerine karar verilmesi, sanıklardan Ayça Zeynep D., Tutku K., Ayşe Beliz İ., Sarp K.'nın ise 'kamu malına zarar verme' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Son sözleri sorulan sanık avukatları müvekkillerinin beraatlerini istedi.

4 SANIĞA 10'AR AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanıklar Sarp K., Ayça Zeynep D., Ayşe Beliz İ. ve Tutku K.'yı ise 'kamu malına zarar verme' suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırdı ve cezayı erteledi.

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Ayça Zeynep D., Ayşe Beliz İ., Deniz T., Sarp K., Simge İ., Sina S., Teslime Y.,ve Tutku K.'nın ' toplantı ve gösteri yürüyüşü kanuna muhalefet' suçundan her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

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