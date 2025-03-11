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Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar ve teravih coşkusu

Boğaziçi Üniversitesi'nde gelenekselleşen öğrenci iftarının bu sene onuncusu düzenlendi. Bini aşkın öğrencinin katıldığı iftar programının ardından teravih namazı kılındı.

Haber Merkezi11 Mart 2025 Salı 01:28 - Güncelleme:
Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar ve teravih coşkusu
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Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri iftarda bir araya geldi. Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü tarafından organize edilen iftar etkinliğinin bu yıl onuncusu düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne marka değeri katan ve geleneksel hale gelen öğrenci iftarı bini aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Yenilen yemeğin ardından okul bahçesinde kılınan teravih namazında öğrenciler yan yana saf tuttu.

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