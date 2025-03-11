Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar ve teravih coşkusu

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri iftarda bir araya geldi. Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü tarafından organize edilen iftar etkinliğinin bu yıl onuncusu düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne marka değeri katan ve geleneksel hale gelen öğrenci iftarı bini aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.