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Boğaziçi Üniversitesi'nde provokasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa katılan Nurettin Yıldız'a kürsüde konuşma yaptığı sırada yumurtalı saldırı yapıldı. Olaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği, provokatörlerin hedefi olan 13 polisin hafif yaralandığını, 97 göstericinin ise gözaltına alındığını duyurdu.

AA-İHA13 Mayıs 2025 Salı 23:10 - Güncelleme:
Boğaziçi Üniversitesi'nde provokasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
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Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansa Nurettin Yıldız konuşmacı olarak katıldı.

Konferans öncesi Yıldız'a yönelik tepki yürüyüşü düzenlenirken, polis ekipleri de kampüste güvenlik önlemi aldı. Öğrencilerle bir araya gelen Yıldız'a, kürsüde konuştuğu sırada yumurta fırlatıldı. Çıkan arbedede protestocunun salondan çıkartıldığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Valilikten yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grubun, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralanmıştır. Olaylar sırasında 39'u kadın, 58'i erkek olmak üzere toplam 97 gösterici gözaltına alınmıştır. Üniversite içerisinde ve çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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