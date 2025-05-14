İSTANBUL 19°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2025 Çarşamba / 17 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,795
  • EURO
    43,4789
  • ALTIN
    4022.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Boğaziçi Üniversitesi'nde provokasyon! Vali Gül, Murat Ağırel'in oyununu bozdu
Güncel

Boğaziçi Üniversitesi'nde provokasyon! Vali Gül, Murat Ağırel'in oyununu bozdu

Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansı protesto eden grup, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı. Saldırıda 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralanırken, 97 kişi gözaltına alındı. Yaşanan olayları provoke etmeye çalışan Murat Ağırel'e ise cevap İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi. 'Tam olarak öyle olmadı' diyen Vali Gül gerçekleri paylaştı.

HABER MERKEZİ14 Mayıs 2025 Çarşamba 07:02 - Güncelleme:
Boğaziçi Üniversitesi'nde provokasyon! Vali Gül, Murat Ağırel'in oyununu bozdu
ABONE OL
İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan grubun saldırdığı 13 polisin hafif yaralandığını, 97 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grubun, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralanmıştır. Olaylar sırasında 39'u kadın, 58'i erkek olmak üzere toplam 97 gösterici gözaltına alınmıştır. Üniversite içerisinde ve çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

MURAT AĞIREL'DEN İFTİRA DOLU PAYLAŞIM

Yaşanan olayları provoke etmeye çalışan Murat Ağırel ise sosyal medya hesabından "Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler, Nurettin Yıldız'ın konferansını protesto etti. Polis müdahale etti, Öğrenciler ters kelepçeyle gözaltına alındı. Gazeteci Can Öztürk de darp edilerek gözaltına alındı. Valiliğin açıklamasına göre 97 öğrenci gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.

"TAM OLARAK ÖYLE OLMADI"

İstanbul Valisi Davut Gül ise, Ağırel'e "Tam olarak öyle olmadı" sözleri ile cevap vererek polise yapılan saldırının detaylarını aktardı.

Vali Gül açıklamasında şunları kaydetti:

"Boğaziçi Üniversitesi'nde bugün, Nurettin Yıldız'ın konferansını engellemeye çalışan bir grup protestocu, çevik kuvvetin güvenlik düzenini aşmaya çalıştı. Protestocuların fiziki müdahalesi sonucu 13 polisimiz, yaklaşık 5 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düşerek yaralandı. Olayla ilgili 97 kişi gözaltına alındı."

ÖNERİLEN VİDEO

Bayraktar TB3'ler peş peşe havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.