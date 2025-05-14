İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2025 Çarşamba / 17 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7838
  • EURO
    43,4507
  • ALTIN
    3966.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Güncel

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansı protesto ettiği sırada polislere saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA14 Mayıs 2025 Çarşamba 17:05 - Güncelleme:
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı
ABONE OL

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen 'İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?' başlıklı konferansa konuşmacı olarak katılan Nurettin Yıldız'ı protesto etmek istediği sırada polislere saldıran 15 şüpheli gözaltına alınmış, ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheliler, 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgulama işlemleri tamamlanan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Haklarında yurtdışı yasağı konulan 9 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Motosiklet hırsızları dördüncüyü çalarken suçüstü yakalandı! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.