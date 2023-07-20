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Boğaziçi'nde dikilerek maaş alan akademisyenlerin gerçek yüzünü anlattı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, katıldığı bir yayında aylardır dikilerek maaş alan protestocu akademisyenlerin üniversiteyi nasıl tekelleştirdiğini açıkladı. Ülkemizi gururlandıran başarılara imza atan Selçuk Bayraktar'ın üniversitede verdiği konferansa akademisyenlerin katılmadığı örneğiyle vahim durumu anlatan İnci, 'Üniversiteyi esir almaya çalışan bir kesim, diğer öğretim üyelerine baskı yapıyor. 'Araştırma yapmayın, röportaj vermeyin' diyorlar. 'Başarı sağlarsak yönetime yazılır' görüşü var. Yılların profesörü 'Bunlar ne der' diyerek konferansa katılamıyor' ifadelerini kullandı.

20 Temmuz 2023 Perşembe 11:03 - Güncelleme:
Boğaziçi'nde dikilerek maaş alan akademisyenlerin gerçek yüzünü anlattı
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Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını protesto eden akademisyenlerin ayakta eylemi üç seneye yakındır devam ediyor. 2 Ocak 2021 tarihinde başlayan protestolar üniversitenin eğitim sürecini de etkiliyor. Tvnet yayınına konuk olan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci oldu ve merak edilen tüm konulara yanıt verdi.

"DİĞER ÖĞRETİM ÜYELERİNİ BASKI ALTINA ALIYORLAR"

İnci, aylardır dikilerek maaş alan protestocu akademisyenlerin tarihi eğitim kurumunu nasıl tekelleştirdiğini anlattı. Dünya savaş paradigmasını değiştiren işlere imza atan Selçuk Bayraktar'ın üniversitede verdiği konferansa akademisyenlerin katılmadığı örneğiyle durumu anlatan İnci, "Üniversiteyi esir almaya çalışan bir kesim, diğer öğretim üyelerine baskı yapıyor. 'Araştırma yapmayın, röportaj vermeyin' diyorlar. Yılların profesörü 'Bunlar ne der' diyerek konferansa katılamıyor" diye konuştu.

"'BAŞARI SAĞLARSAK YÖNETİME YAZILIR' GÖRÜŞÜ VAR"

Provokatör akademisyenlerde "'Başarı sağlarsak yönetime yazılır' görüşü var" diyen İnci, "Üzücü olan bu. Üniversiteyi esir almaya çalışan bir kesim diğer öğretim üyelerine araştırma yapmayın diyorlar. Başarı çıkarsa bu yönetime sayılır diyorlar. Araştırmanızı yayınlamayın diyorlar. Sizin başarınızı kurumsal iletişim gidiyor, sizin yaptıklarınızı röportaj olarak yayınlayalım. Başka bir bölümde protestocu olan hocalardan birisini söyleyip bu ne der diyerek röportaj vermeye korkuyor. Korkan da yılların profesörü. Bu korku neden? Neden imtina ediyorlar?" ifadelerini kullandı.

"NEDEN 50 KİŞİNİN ELİNDE ESARETE DÜŞÜYORSUNUZ?"

İnci sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

(Karagöz'ün 'Konferansa katılmaya korkuyor, inisiyatif alamıyor, özgürlükçü ama bilim insanı' sözleri üzerine) Ben açıklama bulamıyorum. Üniversite neden özgür değil? Niçin arkadaşlarımız bu kadar esaret altında duruyorlar?

Kalkınma için neden el vermiyorsunuz? 50 kişinin elinde neden esarete düşüyorsunuz?

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