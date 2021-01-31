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Boğaziçi'nde fişleme skandalı! Kabe'ye hakarete ve LGBT'ye destek olmamak...

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafını yere atıp üzerine simgeler yerleştirerek hakaret eden LGBT'ye destek çıkmayanların fişlendiği ortaya çıktı.

31 Ocak 2021 Pazar 23:01 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 23:13
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Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığa sosyal medya üzerinden tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, içerisinde 15 bin Boğaziçi Üniversitesi mensubunun yer aldığı bir sosyal medya sitesindeki grup üzerinden liste tutularak isim isim fişlendiği ortaya çıktı.

Yapılan fişleme listelerinde adım adım takip edilen Boğaziçi'li öğrencilerin yanına "bulundu" "BİSAK rtledi" şeklinde not bırakarak fişleme yapan grup değişik renklerle bu listeyi güncellediği iddia edildi.

Fişlenen öğrencilerin isimleri iftiralarla birlikte üniversite akademisyenleri ile paylaşılmakta ve öğrencilerin okuldan atılması, disiplin cezası alması ve yurtdışı lisansüstü eğitim için gerekli olan akademik referansların engellenmesi gibi eğitim hayatlarını etkileyecek çeşitli yaptırımlar uygulanması istendiği öne sürüldü. Fişlenen öğrenciler, ders içeriği paylaşmak için kurulan sosyal mecralardan dahi atılarak çeşitli hakaret ve iftiralarla linç edildiler.

Sosyal medya hesaplarının altına "Hepinizin kim olduğunu biliyoruz. Hepinizi de teker teker ifşalayacağız" ve #cadıavıbaşlasın hastagi açan LGBT destekçisi grup belirli isimleri hedef gösterdi.

LGBT destekçisi ifşacı grubun "tek tek ifşalanacak hepsi kimse merak etmesin" şeklinde yazdıkları postlar Boğaziçi'nde organize bir ifşa kampanyası yürütüldüğü iddialarını gözler önüne serdi. 

Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan Müslüman öğrencilerin kurduğu BİSAK'ın terör örgütü olması gerektiğini söyleyen LGBT destekçisi ifşacı grup konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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