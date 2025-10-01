FETÖ firarisi Akın İpek'e ait ikinci derece eski eser niteliğindeki Beyaz Köşk dördüncü ihalede KDV dahil 1 milyar 116 milyon Türk Lirasına satıldı. Alıcının kimliği ise açıklanmadı.

FETÖ firarisi Akın İpek'e ait olan Koza-İpek Holding'in tüm iştirakleri, darbe girişimi sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçmişti. İpek'in sahip olduğu gayrimenkuller arasında Boğazın en pahalı yapılarından biri olarak gösterilen Beyaz Köşk ve Kahverengi Köşk için de satış ihaleleri yapılmış ancak sonuç elde edilememişti. Öncesine göre indirimli olarak yeniden satışa çıkarılan alan için Beyaz Köşk için 810 milyon lira +KDV muhammen bedelle 30 Eylül'de yeniden ihale yapıldı. Açık teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen satışta en yüksek teklif KDV dahil 1 milyar 116 milyon lira oldu. Yönetim Kurulunun onayının ardından, tapu devri işlemlerinin en kısa sürede tamamlanacağı belirtilirken, alıcının kimliği ise açıklanmadı.

Koza Altın İşletmeleri tarafından konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama gönderildi. Açıklamada, "11 Eylül 2025 tarihinde duyurduğumuz üzere, şirketimize ait İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, 1259 ada, 132-133 parselde bulunan gayrimenkulümüzün satış ihalesi, açık teklif ve açık arttırma usulü ile gerçekleştirilmiştir. İhalede en yüksek teklif, KDV dahil 1.116.000.000 TL (Bir milyar yüz on altı milyon Türk Lirası) olarak alınmıştır. Yönetim Kurulu'muzun onayının ardından, tapu devri işlemleri en kısa sürede tamamlanacak olup, süreçle ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılacaktır" denildi.

Öte yandan, ikinci derece eski eser niteliğindeki "Beyaz Köşk"te 2 bodrum kat, zemin kat, 1 normal kat, çatı katı ve terası bulunuyor. Yapının 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanı bulunurken, 208 metrekare teras alanı yer alıyor. "Kahverengi Köşk" olarak adlandırılan diğer yapı ise zemin ve normal kattan oluşuyor. "Kahverengi Köşk"te brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanı bulunuyor.