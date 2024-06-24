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  • Boğazına yemek kaçan avukatı, başsavcı Heimlich manevrasıyla kurtardı
Güncel

Boğazına yemek kaçan avukatı, başsavcı Heimlich manevrasıyla kurtardı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tayini çıkan müdür ve yardımcısı için düzenlenen yemekte, soluk borusuna yiyecek kaçan 79 yaşındaki avukat Güner Elçin, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Enis Tekgül tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

AA24 Haziran 2024 Pazartesi 12:56 - Güncelleme:
Boğazına yemek kaçan avukatı, başsavcı Heimlich manevrasıyla kurtardı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tayini çıkan müdür ve yardımcısı için düzenlenen yemekte, soluk borusuna yiyecek kaçan 79 yaşındaki avukat Güner Elçin, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Enis Tekgül tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

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