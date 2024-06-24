Boğazına yemek kaçan avukatı, başsavcı Heimlich manevrasıyla kurtardı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tayini çıkan müdür ve yardımcısı için düzenlenen yemekte, soluk borusuna yiyecek kaçan 79 yaşındaki avukat Güner Elçin, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Enis Tekgül tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tayini çıkan müdür ve yardımcısı için düzenlenen yemekte, soluk borusuna yiyecek kaçan 79 yaşındaki avukat Güner Elçin, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Enis Tekgül tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.