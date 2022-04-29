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Boğazını sıkan eşini öldürdü

Hatay'da, Nagihan Erbek (37), tartışma sırasında boğazını sıktığını iddia ettiği eşi Alper Erbek'i (39), kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

DHA29 Nisan 2022 Cuma 15:02 - Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Alper Erbek ile 3 çocuğunun annesi eşi Nagihan Erbek arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, Alper Erbek, mutfakta eşinin boğazına sarıldı. Nefes almakta güçlük çeken Nagihan Erbek, eline geçirdiği bıçağı eşinin göğüs bölgesine vurdu. Kalbinden yaralanan Alper Erbek, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Erbek'in öldüğü belirlendi. Erbek'in cenazesi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

DARP İZİ TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan ve vücudunda darp izleri olan Nagihan Erbek'in, tartışma sırasında eşinin boğazını sıktığını, nefes almakta güçlük çektiğini, kurtulmak için eline geçirdiği bıçakla vurduğunu, öldürme kastıyla hareket etmediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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