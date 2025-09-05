İSTANBUL 29°C / 22°C
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

Boğulma tehlikesi geçirdi hapisten kurtulamadı: Yakayı böyle ele verdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi yaşayan bir kişi, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. Yapılan incelemede şahsın 7 ayrı suçtan arandığı ve 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

5 Eylül 2025 Cuma 20:27
ABONE OL

Sakarya'nın Karasu ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren ve cankurtaranlar tarafından kurtarılan bir şahsın kimlik aramasında 7 ayrı suçtan arama kaydı olduğu ve 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Denizden sağ kurtarılan şahıs, cezaevine gönderildi.

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'nde 6. kule mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.K. (37) isimli şahıs, yüzmek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından hızlı müdahale ile denizden çıkarılan şahsın kimlik tespiti için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerce İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahsın 7 ayrı suçtan araması ve 22 yıl 2 ay kesinleştirilmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

