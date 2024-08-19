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Boğulma tehlikesi geçiren 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3'ü çocuk 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 16:00 - Güncelleme:
Boğulma tehlikesi geçiren 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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Değirmenağzı MTA Plajı'nda serinlemek için denize giren B.Ç. (16), N.U. (60), N.Ç. (16) ve M.Ç. (14), boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, sahil güvenlik, cankurtaran ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla denizden çıkarılan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. N.U. ve M.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan boğulma tehlikesi geçirenlerin, mevsimlik tarım işçisi olduğu öğrenildi.

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