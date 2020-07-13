Boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti

IHA 13 Temmuz 2020 Pazartesi 10:48 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 10:48

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat’tan 3 arkadaş yüzmek için Sansun’a geldi. 18 yaşındaki Erencan Özer dün yüzerken denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından denizden çıkartılan Erencan Özer, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde saat 04.30 sıralarında hayatını kaybetti. Erencan Özer’in babasının Ankara’da trafik polisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.