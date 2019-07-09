30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,73
  • 6,4279
  • 255.32
  • 96811.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Boğulma tehlikesi geçiren genci vatandaşlar kurtardı

Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında baygınlık geçiren iki kişi de hastaneye kaldırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
 
Akyazı Mahallesi'nde sahilde serinlemek için denize giren Abdulkadir Arnak (26) akıntıya kapıldı.
 
Durumu fark eden çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Arnak, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 
 
Arnak'ı kurtarmak için denize giren ve fazla su yutmaları nedeniyle baygınlık geçiren iki kişi de sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Devrim Muhafızlarına saldırı düzenlendi

Devrim Muhafızlarına saldırı düzenlendi

5 katlı bir iş merkezinde korkutan yangın

5 katlı bir iş merkezinde korkutan yangın

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Hatay'daki araç patlamasında şüpheli sayısı 21'e çıktı

Hatay'daki araç patlamasında şüpheli sayısı 21'e çıktı

Pendik’te hamile kadının aracına saldıranlar için 20’şer yıl hapis cezası istendi

Pendik’te hamile kadının aracına saldıranlar için 20’şer yıl hapis cezası istendi

PKK'lı teröristler kaçırdıkları iki çobanı öldürdü

PKK'lı teröristler kaçırdıkları iki çobanı öldürdü

Trump'a Twitter engeli

Trump'a Twitter engeli

'PKK bölgedeki çatışmanın asıl sebebidir'

'PKK bölgedeki çatışmanın asıl sebebidir'
 

POPÜLER HABERLER

Çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu

Çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu

Doğru zamanda çekilen muhteşem fotoğraflar

Doğru zamanda çekilen muhteşem fotoğraflar

Türkiye'nin 11. sakin kenti seçildi! Turist akınına uğradı...

Türkiye'nin 11. sakin kenti seçildi! Turist akınına uğradı...

Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA