Boğulmak üzere olan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

İddiaya göre, Osmangazi ilçesinde bulunan 1. Murat Okulu'nda eğitim gören Norveç vatandaşı Ezdın Khalıd Abdulrahım, elinde bulunan 2 tane 1 liralık metal parayı yuttu. Çocuğun yuttuğu paralar nefes borusunu tıkayınca nefes alamamaya başladı. Çocuk, öğretmeninden yardım istedi, öğretmeni de yan sınıfta bulunan öğretmen Nurettin Sevinç'ten yardım istedi. Öğretmen Sevinç, boğulmak üzere olan çocuğa Heimlich manevrası yaparak boğazındaki paraları dışarı atmasını sağladı. Öğretmenin yaptığı hareketle çocuk nefes borusunu tıkayan paraları dışarı atarak ölümden saniyelerle kurtuldu. Öğretmenin öğrencinin hayatını kurtardığı o anlar okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öğrencinin hayatını kurtardığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Nurettin Sevinç, "Ben dersteyken bir çığlık duydum yan sınıftaki öğretmen arkadaş sınıfındaki bir çocuğun nefes alamadığını söyleyince ben hemen yerimden kalkarak, Heimlich manevrası yaparak çocuğun boğazına takılan 2 tane 1 liralık metal paranın dışarı atmasını sağladım. Paraları çıkartınca çocuk nefes almaya başladı. Genel durumu iyiydi. Bir hayatı kurtardığım için çok mutluyum" dedi.

Öğrencinin hayatını kurtaran öğretmene teşekkür eden 1. Murat Okul Müdürü Vahdet Okulevi, "Bir çocuğun hayatının kurtulduğunu öğrendiğimde çok mutlu oldum. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yaptığı kursların ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Öğretmenimiz kurstan ve internetten izleyerek öğrendiği bilgilerle çocuğumuzun hayatını kurtarmıştır. Hocamıza çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.