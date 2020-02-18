18 Şubat 2020 Salı 12:41 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 12:41

Bold Pilot ne demek? Şampiyon Bold Pilot Halis Karataş’ın hikayesi nedir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Bu akşam Fox Tv ekranlarında saat 20:00'da ekranlara gelecek olan Bizim İçin Şampiyon filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Bizim İçin Şampiyon, Ahmet Katıksız'ın 2018 yılında yönettiği ve Serkan Yörük ile birlikte senaryosunu yazdığı dram ve biyografik Türk Sinema filmi. Yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek hikayesi anlatılıyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, Türk atçılığının önemli ismi Özdemir Atman’ın sahibi olduğu Bold Pilot, at yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisini kazanan bir attır. Bizim İçin Şampiyon filmine dair tüm merak edilenleri sizler için derledik.

BOLD PİLOT NE DEMEK?

Türk yarışçılığının bugüne dek en başarılı safkanları arasında yer alan Bold Pilot, yarış birincilikleri kadar, pistteki sıra dışı duruşu ile de yarışseverlerin sevgilisi olmuştu. Persian Bold ve Rosa Palumbo ikilisinin yavrusu Bold Pilot 21 Nisan 1993 günü safkan bir İngiliz tayı olarak dünyaya geldi.

Yarış hayatına 1995 yılındaki Asuvan koşusu ile başlayan efsane, starttan geç çıkmasına rağmen son 200'deki muhteşem sprinti ile birinciliği elde etmişti.

2 yaşlı tayların en büyük mücadelesi Çaldıran Koşusu ve Sakarya Koşusu’nu kazanan Bold Pilot 1995’i yılın baş tayı olarak noktalar.

Bold Pilot gazi koşusundaki 2.26.22'lik derecesi ile kırılayamayan bir rekorun da sahibi oldu ve rekoruna bugüne dek yaklaşabilen bir İngiliz atı çıkmadı.

Yıllarca sayısız şampiyonluklar kazanan Bold Pilot, katıldığı 30 yarışta 21 defa birinci, 4 defa ikinci, 2 defa üçüncü, 2 defa dördüncü ve 1 defa altıncı olmuştur.

ŞAMPİYON BOLD PİLOT HALİS KARATAŞ’IN HİKAYESİ NEDİR?

Halis Karataş 2 Ekim 1972'de Sivas’ta doğdu. Çocukluğunda futbola ilgi duysa da amcasının ve babasının seyis, ağabeyi Hüseyin Karataş'ın da jokey olması nedeniyle bu alana yöneldi.

Ailesi kendisinin jokey olmasına karşı çıktı; ancak o 14 yaşında jokeylik için ilk adımını attı. ‘Sihirbaz’ lakabıyla anılan Halis Karataş’ın kariyerinde pek çok başarı bulunuyor.

Kayınpederinin sahip olduğu Bold Pilot isimli tayla 1996 yılında Gazi Koşusunu 2.26.22 derece ile kazanarak pist rekoru kırdı, bu rekor halen kırılamamıştır.

2009'da düzenlenen Enternasyonel Yarış Festivalindeki özel Malazgirt koşusunu kazandı.

Halis Karataş, 21 Temmuz 2009'a kadar bindiği 520 at ile 165 şampiyonluk yaşadı.

20 Temmuz 2012 tarihinde 7 koşuda birinci olarak bu alanda 1985 yılında 6 koşu kazanan jokey Dede Mutlu'dan rekorunu alarak Türkiye spor tarihine geçti. Dünya rekorunda ünlü jokey Frankie Dettori'ye ortak oldu.

Halis Karataş, kariyeri boyunca 6 Gazi koşusu şampiyonluğu yaşadı.

2006'da kazandığı Gazi Koşusu'ndan sonra hakkında şike ve adam yaralama suçlamaları yapıldı. Bunun üzerine yaptığı basın açıklamasında: "Öncelikle bu haberlerin gerçek dışı, kasıtlı ve kötü niyetli olduğunu, benim yıllardır çok çalışmakla elde ettiğim başarılarımı karalamaya yönelik olduğunu belirtmek istiyorum. Hakkımda iddialarda bulunan bu şahsı ablamla belki 5-6 kez gördüm. Bu kişi bizden intikam almak ve haksız çıkar sağlamanın tek yolunu ünlü bir kişi olmamdan dolayı şahsıma iftira atmakta bulunmuştur." dedi.

Halis Karataş, eski TJK başkanlarından Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile evlendi. Azra ve Özdemir adında iki çocuğu vardır. Begüm Atman Karataş 28 Mart 2014 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Halis Karataş çok iyi bir Galatasaray taraftarıdır. Karataş, Şarkıcı Soner'in “Yorgundum” adlı klibinde oynamıştır.