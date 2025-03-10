Bölge adliye mahkemelerinden yoğun mesai

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca, bölge adliye mahkemelerinin 9 yıllık performansını gösteren faaliyet raporları kitap haline getirildi.

Bölge adliye mahkemelerinin kuruluşundan itibaren iş durumu ve işleyişinin, Yargıtay Başkanlığının iş durumuna etkisiyle birlikte değerlendirilerek hazırlanan kitapta, 17 bölgede faaliyet gösteren bölge adliye mahkemesi dairelerinin 9 yıllık performanslarını gösteren istatistiksel veriler yer alıyor.

Kitapta, bölge adliye mahkemelerine 20 Temmuz 2016'dan 31 Aralık 2024'e kadar gelen 8 milyon 420 bin 181 dosyanın 7 milyon 262 bin 378'inin karara bağlandığı belirtildi.

Bölge adliye mahkemelerine kurulduğu günden, 1 Ocak 2025'e kadar gelen dosyaların yüzde 86'sının sonuçlandırıldığına işaret edilen kitapta, bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirilmemiş olsaydı mahkemelere gelen 8 milyon 420 bin 181 dosyanın doğrudan Yargıtay'a gideceği ve bunun Yüksek Mahkemenin iş yükünü büyük oranda artıracağı değerlendirmesine yer verildi.

Kitapta, tüm bölge adliye mahkemelerine 2024 yılında gelen toplam dosya sayısının 1 milyon 414 bin 84 olduğu, bu dosyaların 1 milyon 259 bin 258'inin karara bağlandığı ve gelen dosyaların yüzde 89'unun sonuçlandırıldığı bilgisi aktarıldı.

Bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerine gelen dosya sayısının 2024 yılında, önceki yıllara göre arttığı belirtilerek, bu artışın "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kararlarına karşı istinaf kanun yolunun açılmasından kaynaklandığı kaydedildi.