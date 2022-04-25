İSTANBUL 22°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2022 Pazartesi / 24 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7312
  • EURO
    15,9133
  • ALTIN
    908.231
  • BIST100
    2472.5
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bölge büyük oranda kontrol altında: Ağır darbe alan teröristler kaçtı
Güncel

Bölge büyük oranda kontrol altında: Ağır darbe alan teröristler kaçtı

Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde düzenlenen terör operasyonlarında öldürülen terörist sayısının 54 olduğu açıklandı. Ağır darbe alan teröristlerin, Gara ve Kandil'e doğru geri çekilerek kaçtığı ifade ediliyor.

Sabah25 Nisan 2022 Pazartesi 08:12 - Güncelleme:
ABONE OL

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da (MİT) desteği sınır ötesi ve yurt içinde başlattığı hava destekli kara operasyonları devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonunda komandolar ve Bordo Bereliler, Zap ve Avaşin-Basyan Vadisi'nde güvenli bölgeler oluşturmak amacıyla bölgeyi PKK'dan temizliyor.

TSK'nın seçkin birliklerinin katıldı son dönemlerin en kapsamlı operasyonunda şuana kadar 54 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede bulunan mağara, tüneller ile sığınaklar bulunarak imha edildi.

Komandoların ele geçirdiği sığınak, mağara ve tünelleri terk eden teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcılarda bir bir imha edildi. Mehmetçik tarafından PKK'dan temizlenen tepelere yerleşen komandolar ve Bordo Bereliler kurdukları geçici üs bölgelerine Baykuş Gözü termal kamera ile ağır makineli silahlar yerleştirildi.

Operasyon kapsamında Zap ve Avaşin-Basyan bölgesi de havadan İHA ve SİHA'larla kontrol altına alındı. Sabah'ın haberine göre, Bölgede alan hâkimiyetini büyük oranda sağlayan Mehmetçik, ağır darbe alan teröristlerin, Gara ve Kandil'e doğru kaçtıkları belirlendi.

GABBAR'DA ABLUKA

Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan Operasyonu' başlatıldı. Bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta Eren Abluka-5 (Şırnak-Gabar Dağı-Karageçit) Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan Operasyonu başlatıldı.

Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nca yürütülen operasyonda; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 581 personel görev alıyor.

Operasyonun 1'inci gününde, Şırnak Gabar Dağı Karageçit bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen 26 mağara ve 3 sığınakta; 1 adet el bombası, 3 adet obüs mühimmatı, 2 adet el yapımı patlayıcı ve 1 adet patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

CEZALANDIRMA OPERASYONU SÜRÜYOR

Surıye'nin kuzeyinde 1 polis özel harekât memurunun şehit olduğu saldırıdan sonra bölgede komandolar tarafından başlatılan cezalandırma operasyonunda PKK/YPG'ye son dönemlerin en ağır darbesi vuruldu.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. İki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.